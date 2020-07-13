هجوم مسلح على عدة مواقع عسكرية شمال شرق لبنان

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، مقتل جندي في هجوم مسلح على عدة مواقع عسكرية ودورية في منطقة بعلبك بسهل البقاع شرقي لبنان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، عن إصابة 25 جندياً خلال الاحتجاجات التي شهدتها بيروت.

وكان الجيش اللبناني، استخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين أمام منزل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في طرابلس.

وألقى المحتجون قنابل حارقة على فرع مصرف لبنان في صيدا جنوبي لبنان، وتجمهر آخرين في طرابلس شمال لبنان أمام منازل زعماء المدينة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية.

وتزايدت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مبنى مجلس النواب، بعد يوم من إصابة أكثر من 370 شخصا بجروح، وهو أعلى عدد للمصابين منذ إنلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

ولم يتمكن السياسيون اللبنانيون من تشكيل حكومة جديدة أو وضع خطة لإنقاذ البلاد منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، ودفعت سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

وتقوم الاحتجاجات في لبنان ضد تفشي الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وسط مطالبة بحكومة يتولاها أشخاص مستقلون وذوو خبرة.