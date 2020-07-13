148 حملة إزالة للتعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 16 بالدقهلية
الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:31 ص
محمد كشك
شهدت محافظة الدقهلية، حملات مكثفة شنتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، تمكنت من تنفيذ 148 حملة إزالة لتعديات على أملاك الدولة في الموجة 16؛ لإزالة التعديات، على مستوى مراكز ومدن المحافظة منذ بدء التنفيذ.
ومن ناحيته، تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، أعمال حملات الازالة للتعديات بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ الدقهلية، أن إجمالي ما تم إزالته حتى اليوم، 148 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو الجاري.
وتشمل الحملات 117 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 8120 م- و31 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 2 فدان، و5 قراريط، و11 سهما، وتتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وللموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق.
واستهدفت الحملة، مراكز ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحي شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس، والمطرية وبني عبيد.
وأوضح المحافظ، أنه تم اليوم إزالة 39 حالة تعدٍ بعدد من المراكز وذلك ضمن العدد الإجمالي الذي تم إزالته منذ بدء تنفيذ أعمال الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية وتشمل هذه الحالات تعديات بالبناء 28 حالة بمساحة 1749 م2- و11 تعدٍ بالزراعة بمساحة 19 سهما، و22 قيراطا.
ونوه المحافظ بأن هناك تنسيق كامل مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية وبين مختلف الأجهزة المعنية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى تعديات أولًا بأول لإسترداد حق الشعب والدولة فى أراضيها.
وأوضح أن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة يأتى متواكبًا مع سلسلة الحملات التى قامت بها أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية لإزالة كافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال كافة اشكال التعديات على اراضى الدوله تطبيقا للقانون بالحسم والحزم حفاظا على حقوق الدوله وحقوق المواطنين.
وتأتي الحملات نفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات.
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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