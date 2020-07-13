موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم الإثنين 13-7-2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:52 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره غرناطة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام غرناطة، على أرضية ملعب نويفا لوس كارمينيس.

يرغب ريال مدريد في تحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل حسم بطولة الدوري الإسباني، دون النظر إلى مباريات برشلونة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

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