البورصة تنفذ صفقة على أسهم " اميرالد للاستثمار العقاري" بـ 32.3 مليون جنيه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:22 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

نفذت البورصة المصرية اليوم،  صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم  شركة اميرالد للاستثمار العقاري لعدد 9,9 مليون سهم بقيمة اجمالية 32,373 مليون جنيه.

رتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي مع بداية عاملات جلسة اليوم الاثنين،  متأثرة بتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا  و بداية النشاط الاقتصادى و تدفق السياحة الخارجية مع أنباء إيجابية على العديد من الاسهم ، ليتجه المستثمرون المصريون و العرب لتكوين مراكز شرائية على معظم القياديات و التجارى الدولى بإحداث توازن ايجابى مع مبيعات الاجانب التى تراجعت وتيرتها . وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 11129 نقطة،و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 1571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2415 نقطة.




وإختتمت البورصة المصرية  تداولات  أمس على ارتفاعات جماعية ، لينهى  المؤشر الرئيسي تعاملاته على مكاسب بنسبة  1.05%  عند 11071 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع كبير بنسبة 3.98% عند 1536.17 نقطة  و الذى جاء بقيم تداول متوسط  لجلسة الأحد سجلت 947 مليون جنيه ، بحجم تداول 355  مليون سهم ، من خلال 40726 صفقة بمخطط سيولة للشراء 61% . بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 14 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة  10 مليار جنيه مسجلا 606.746 مليارجنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون البتر

أخبار تهمك

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصة تعوض خسائرها وتربح 7 مليار جنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.25% مع بداية التعاملات

أداء متباين لمؤشرات للبورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تعرف علي أكثر 5 أسهم ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط 0.65% بمنتصف التعاملات

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام