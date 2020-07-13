البورصة تنفذ صفقة على أسهم " اميرالد للاستثمار العقاري" بـ 32.3 مليون جنيه





نفذت البورصة المصرية اليوم، صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة اميرالد للاستثمار العقاري لعدد 9,9 مليون سهم بقيمة اجمالية 32,373 مليون جنيه.





رتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي مع بداية عاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا و بداية النشاط الاقتصادى و تدفق السياحة الخارجية مع أنباء إيجابية على العديد من الاسهم ، ليتجه المستثمرون المصريون و العرب لتكوين مراكز شرائية على معظم القياديات و التجارى الدولى بإحداث توازن ايجابى مع مبيعات الاجانب التى تراجعت وتيرتها . وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 11129 نقطة،و ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.28% ليصل إلى مستوى 1571 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2415 نقطة.

















وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس على ارتفاعات جماعية ، لينهى المؤشر الرئيسي تعاملاته على مكاسب بنسبة 1.05% عند 11071 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع كبير بنسبة 3.98% عند 1536.17 نقطة و الذى جاء بقيم تداول متوسط لجلسة الأحد سجلت 947 مليون جنيه ، بحجم تداول 355 مليون سهم ، من خلال 40726 صفقة بمخطط سيولة للشراء 61% . بالتداول على 178 ورقة مالية ، ربحت منها 142 ورقة و تراجعت 14 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 22 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 10 مليار جنيه مسجلا 606.746 مليارجنيه.