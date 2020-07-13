تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات أمس الأحد

تعادل فريق نابولي إيجابيًا بهدفين لهدفين مع ميلان، مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية و الثلاثون من عمر مسابقة للدوري الإيطالي.





استطاع فريق ميلان إحراز الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب تيو هرنانديز في الدقيقة 20، ولم يمر كثير على الهدف الأول حيث حقق هدف التعادل لنابولي اللاعب جيوفاني في الدقيقة 34.





وفي مطلع الشوط الثاني احرز هدف التقدم لفريق نابولي ميرتنز في الدقيقة 60، ولكن في الدقيقة 73 حقق ميلان هدف التعادل من ضربة جزاء عن طريق اللاعب كيسسيه.





وتعثر سبال أمام نظيره جنوي بهدفين نظيفين، وعلى الجانب الآخر سقط أودينيزي أمام نظيره سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم:-





1- يوفنتوس، 76 نقطة.

2- لاتسيو، 68 نقطة.

3- أتلانتا، 67 نقطة.

4- إنتر ميلان، 65 نقطة.

5- روما، 54 نقطة.

6- نابولي، 52 نقطة.

7- ميلان، 50 نقطة.

8- ساسولو، 46 نقطة.

9- هيلاس فيرونا، 43 نقطة.

10- بولونيا، 41 نقطة.

11- كالياري، 40 نقطة.

12- بارما، 39 نقطة.

13- فيورنتينا، 35 نقطة.

14- أودينيزي، 35 نقطة.

15- تورينو، 34 نقطة.

16- سامبدوريا، 32 نقطة.

17- ليتشي، 28 نقطة.

18- جنوى، 27 نقطة.

19- بريشيا، 21 نقطة.

20- سبال، 19 نقطة.