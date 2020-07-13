إغلاق مطعمين بالدقهلية وإحالة المخالفات للنيابة العامة (صور)

جابت حملة شنتها محافظة الدقهلية، أرجاء مدينة المنصورة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامه وحياة المواطنين، وتمكنت الحملات من غلق مطعمين وإحالة عدد من المخالفات للنيابة العامة.









وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف منال الغندور السكرتير المساعد، بالإشراف على حملة للمرور على المحلات، وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعى والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق.





وأوضحت السكرتير المساعد، أنه تم خلال الحملة التى تم تنفيذها بالمنصورة، غلق مطعمين وتحريز مضبوطات شملت ٢٥٠ كجم عجينة حواوشي ولحم مفروم وفشة وطحال، وتقرر الغلق لعدم توافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وقرر محافظ الدقهلية، إحالة المخالفات المتعلقه بالأغذيه الى النيابه العامه ووجه لمتابعة تصرفات النيابه حيالها ووجه لسرعه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال كافة المخالفات.





واكد المحافظ، على المتابعه المستمرة للتاكد من تنفيذ وتطبيق الإجراءات الإحترازية حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك بتنسيق رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مع كافه الاجهزة التنفيذية المختصة والمتمثله فى قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين وأقسام ومراكز الشرطه فى نطاقها.





تأتي الحملات تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بعوده العمل بعديد من الأنشطه وفى مقدمتها فتح تخفيفا للحظر، والتاكيد على تطبيق عددا من الاجراءات الاحترازية حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظات.





وعلي صعيد اخر، شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة المحاسب سعد بغدادى رئيس حى غرب، حملة على كافة المنشأت التجارية لمنع التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين.





قاد الحملة محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس الحى، وفريق المعاون مشكل من علاء المدنى مدير الشئون الادارية بحى غرب، وأحمد سمير مدير البيئة، ونادر محمد متابعة المحافظة.





وقد تمكنت الحملة من ضبط ومصادرة المعدات لمحلين بلاى ستيشن بمنطقة المستشفى العام، وشارع احمد ماهر.





وخلال الحملة تلاحظ وجود عدد من الأفراد بداخلهم، مخالفين بذلك الإجراءات الاحترازية والضوابط التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومخالفتهم لمواعيد قرار الحظر.





وقال محمد محمود عبداللطيف نائب رئيس حي غرب ان حملات الحي تأتي فى اطار الاجراءات والضوابط التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



