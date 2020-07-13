محافظ الإسكندرية يتابع محاولة انتشال جثة غريق بشاطئ النخيل (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
وصل قبل قليل، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى شاطئ النخيل بحي العجمي، لمتابعة محاولات انتشال جثة طفل غريق، فى حادث غرق 11 شخصا بالشاطى.

وحرص اللواء محمد الشريف، على مقابلة أهالي الطفل الغريق، وطاقم الغواصين، لطمأنتهم أنه يهتم شخصيا بانتشال جثة الطفل، كما وعد بتدخل الجهات المعنية في أقرب وقت للمساعدة في أعمال البحث.

وكانت قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، صرف مسئولي المصايف في محافظة الإسكندرية، عقب الانتهاء من الاستماع إلى أقوالهم حول حادث غرق 11 شخصا بـ"شاطئ الموت" غرب المدينة.

وقال مسؤولي الشواطئ في تحقيقات النيابة، بأن المتوفيين قاموا بالنزول إلى شاطئ النخيل للاستحمام، في ساعة مبكرة  "بعد الفجر"، وقبل مواعيد العمل الرسمية، وذلك نظرا لعدم وجود أسوار، مما حدثت حالات الغرق نتيجة ارتفاع منسوب المياه يوم الجمعة الماضية، رغم غلق الشواطئ بقرار من رئيس الوزراء، وأنه جاري إنشاء سور حول الشاطئ بطول ١٨٠٠ متر. 

وأكد مسئولي الشواطئ، بأن شاطئ النخيل خاضع لولاية المحافظة، بعد أن تم سحبه من جمعية 6 أكتوبر، التي كانت تديره منذ ١٠مارس الماضي، وهو مغلق منذ ذلك الوقت وجاءت جائحة كورونا واستمر غلقه.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، بوجود غرقى أمام حواجز شاطئ النخيل، وبانتقاله رفقة قيادات الأمنية، وقوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، ومسئولي إدارة السياحة والمصايف، تم انتشال 10 جثث، وجارِ البحث عن جثة باقية، بجانب حالة حرجة تعالج بالمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الاسكندرية محافظ الاسكندرية غرق 11 شخصا غرق 11 شخص غرق 11 بوابة الفجر الفجر اليوم

أخبار تهمك

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 22 ساعة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"السياحة والمصايف بالإسكندرية" تعلن الحصيلة النهائية لضحايا شاطئ الموت

النيابة تغلق شاطئ النخيل بالعجمي وتستدعي مسئوليه بعد غرق 11 شخصًا

انتشال 8 جثامين من غرقى شاطئ الموت بالإسكندرية

قرارات نارية لمحافظ الإسكندرية بعد غرق 11 شخصًا في شاطئ النخيل

أهالي ضحايا الغرق بشاطئ النخيل ينتظرون جثامين ذويهم (صور)

انتشال الجثة التاسعة من مياه شاطئ النخيل بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام