وصفات طبيعية لتبييض الأسنان وإزالة التصبغات في غضون دقائق

يحرص الإنسان بشكل دائم على تنظيف الأسنان بالطرق المختلفة والتى منها الطرق الطبيعية والتى تساعد على التخلص من البكتيريا وبقايا الطعام والحصول على رائحة عطرة داخل الفم، والتى منها وصفات طبيعية لتبيض الأسنان والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع "medicalnewstoday"، والتى منها فراولة وليمون وغيرها من المكونات الطبيعية.





وصفات طبيعية لتبييض الأسنان

زيوت طبيعية

تساعد الزيوت الطبيعية على تنظيف الأسنان وتبييضها، من خلال غسل الفم بالزيت لمدة دقيقة، ثم شطف الفم بالماء وبصقه بعد ذلك، ويمكن استعمال الزيوت الطبيعية مثل، زيت جوز الهند و زيت عباد الشمس و زيت السمسم.





صودا الخبز وفرشاة الأسنان

يمكن أن تساعد صودا الخبز على تلميع الأسنان، وقد يشعر البعض بالقلق من أن صودا الخبز قد تدمر المينا، لكن الأبحاث العلمية التي أجريت في عام 2017 وجدت أنها طريقة آمنة لإزالة البقع، حيث تساعد على مقاومة البكتيريا ومنع تسوس الأسنان.





الليمون لتبيض الأسنان

يعتبر الليمون إحدى الوسائل الطبيعية والفعالة والأمنة في تبييض الأسنان والتخلص من البيكتريا، عن طريق تدليك الأسنان بنصف فص ليمون لمدة 5 دقائق ثم شطف الأسنان بالماء.





الفراولة لتبييض الأسنان

يمكن استخدام ثمرة الفراولة فى تبييض الأسنان، من خلال هرس ثمرة من الفراولة مع إضافة ملعقة من صودا الخبز وخلطها للحصول على عجينة متماسكة وغمس الفرشاة بها وغسل الأسنان.