أحمد جمال لـ"الفجر الفني": لغة الإشارة ارتبطت معي بأغنية "تحيا مصر"

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كشف الفنان أحمد جمال عن أسباب دعوة جمهوره لإستخدام لغة الإشارة في أغانية الوطنية.



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال جمال: " لغة الإشارة فقد ارتبطت معي بأغنية تحيا مصر، التي بدأ تنفيذ فيديوهات لها بلغة الإشارة من الجمهور".



وأستكمل حديثه قائلاً:" لكن هذه السنة بالذات، ومن بعد الفيديو الذي قدمته الفنانة هايدي كرم، تحمست للمشاركة في التحدي بلغة الإشارة، فبدأت الأغنية في الانتشار بشكلٍ أكبر، وارتبطت لغة الإشارة بهذه الأغنية، وارتبطت باسمي" .



وأضاف قائلاً:" لذلك حين قدمنا أغنية "إحنا مش بتوع حداد" ، قام الجمهور نفسه بتفسيرها بلغة الإشارة. لذلك طلبت منهم إرسال هذه الفيديوهات، والهدف من هذا أن يشعر الأشخاص الصم أنهم يشاركون معنا هذه الأغاني، فهم جزء من المجتمع".



