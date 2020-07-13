هونج كونج تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قالت السلطات الصحية، إن هونج كونج سجلت 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، اليوم الاثنين، من بينها 41 حالة تم نقلها محليًا، مع تزايد المخاوف بشأن موجة ثالثة متزايدة من الإصابات في المركز المالي العالمي.

منذ أواخر يناير، أبلغت المدينة التي تحكمها الصين عن أكثر من 1500 حالة وفاة وسبعة قتلى،، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وفي الوقت نفسه، صرح احمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي متلفز ان اندونيسيا سجلت 1282 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي اليوم الاثنين ليصل اجمالي العدد الى 76981.

وقال إن الوفيات من COVID-19 ارتفعت بنسبة 50 يوم الاثنين، ليصل بذلك إجمالي عدد الضحايا في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 3656، وهي أعلى نسبة في شرق آسيا خارج الصين.

وعلي صعيد اخر، اوضح وزير الصحة الالمانى ينس سبان، اليوم الاثنين، ان المانيا يمكنها منع حدوث موجة ثانية من الفيروس التاجى فى الخريف اذا ظل الناس يقظين خاصة خلال موسم العطلة الصيفية.

وقال سبان في مؤتمر صحفي إنه من المهم أن نظل يقظين عند السفر للخارج، موضحا انه يشعر بالقلق من الصور التي تظهر المصطافين يحتفلون في مايوركا في نهاية الأسبوع ويتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي.

واضاف "أنا أفهم نفاد الصبر، ولكن عندما يكون هناك أطراف اخري فإن خطر العدوى يكون مرتفع بشكل خاص".

"لهذا السبب علينا أن نجرب الآن بشكل خاص في موسم الأعياد لمنع العدوى. لا يتعين علينا توقع موجة ثانية في الخريف والشتاء. معًا، كمجتمع، يمكننا منع ذلك، كما فعلنا من قبل: كسر الموجة والتحكم في الوباء. "

وأضاف أنه قام أكثر من 15.5 مليون شخص بتثبيت تطبيق التحذير من فيروس كورونا في ألمانيا، وتم اختبار اصابة500000 شخص ب COVID-19 الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء الأزمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هونج كونج كورونا في هونج كونج فيروس كورونا الصين

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل إعادة فتح الحضانات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا

منذ أقل من ساعتين

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 21 ساعة

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير ياباني: نستعد لاتخاذ خطوات مضادة لتأثير كورونا على السياحة

إصابة فلبيني بفيروس كورونا في هونج كونج

الصين: فيروس كورونا كشف النقاب عن عيوب النظام الصحي العالمي

إندونيسيا: الإصابات بفيروس كورونا المستجد تزيد عن 10,000

إندونيسيا تسجل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

هونج كونج تسجل سادس حالة وفاة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام