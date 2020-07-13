العمالة المصرية بالخارج: نتوقع عودة مليون عامل من الخليج

قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، إنه لم يكن يتوقع أحد عند ظهور أزمة فيروس كورونا في الصين أن الجائحة ستطول العالم كله بهذا الشكل.





وأشار "إمام"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى ـأن هناك 5 ملايين عامل مصري يعملون في منطقة الخليج، حيث أدت المشاكل التي تشهدها دولتي ليبيا والعراق إلى انحصار العمالة المصرية في دول الخليح.





وأوضح أن السعودية تعتبر الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، حيث يوجد بها نحو 3 ملايين عامل، متوقعا عودة مليون عامل مصري من دول الخليج حتى نهاية 2020، وهو رقم مخيف بسبب تأثر الوضع الاقتصادي لديهم نتيجة تداعيات فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 543 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.



