شيكو من عشيرة الجن في "النمس والإنس"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يُشارك الفنان شيكو في فيلم "النمس والإنس"، للفنان محمد هنيدي، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، ويُجسد دور عفريت من عشيرة الجن ويقع في حب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدي"، وعندم يعلم بقصة حبها لهنيدي حاول الوقوف في طريقهما، ولكن في إطار كوميدي.

ويُجسد محمد هنيدي خلال الأحداث شخصية موظف حكومي فقير يتعرض للعديد من المصائب بسبب مهنة والده الذي يقوم بدوره الفنان شريف دسوقي.


فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.




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