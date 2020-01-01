الإمارات تبهر وكالة الفضاء الدولية بسرعة تطوير "مسبار الأمل"

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:21 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

استطاع «مسبار الأمل» أن يجذب أنظار العالم، خصوصاً في مؤسسات الفضاء الكبرى، حسبما قال المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شون بوتر.

 

ونقلت صحيفة البيان عن بوتر، قوله: «لقد أبهرتنا السرعة التي أظهرتها الإمارات في تطوير أول مسبار فضائي لها». وأضاف أن «التزام الإمارات بتطوير معرفتها التقنية بمجموعتنا الشمسية ومشاركتها تلك المعرفة مع جميع الإنسانية يظهر الروح الحقيقية للاستكشاف».

 

أضاف بوتر: «نتوق لتعاون مستقبلي بيننا في مشروع ناسا (أرتيميس) الذي سيحمل أول امرأة من رائدات الفضاء فوق سطح القمر بحلول عام 2024، بالإضافة إلى كوكب المريخ». ومن جانبها قالت ميغان بارتلز الكاتبة المتخصصة في شؤون الفضاء بموقع «سبيس دوت كوم»: «إن المسبار خطوة طموحة للإمارات». وذكر سيدير الشوق، الكاتب بمجلة ساينس ماغازين الأمريكية، أن الإمارات تقوم بنقطة تحوّل كبيرة تنافس بها أمريكا وروسيا وأوروبا والهند في نادي النخبة للدول التي أرسلت بنجاح مركبات فضائية إلى المريخ.

أخبار تهمك

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعة

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يفجر مفاجأة عن علاقتهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يوجه صدمة لـ "نيمار"

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ثلث ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام