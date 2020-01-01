الإمارات تبهر وكالة الفضاء الدولية بسرعة تطوير "مسبار الأمل"

استطاع «مسبار الأمل» أن يجذب أنظار العالم، خصوصاً في مؤسسات الفضاء الكبرى، حسبما قال المتحدث باسم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» شون بوتر.

ونقلت صحيفة البيان عن بوتر، قوله: «لقد أبهرتنا السرعة التي أظهرتها الإمارات في تطوير أول مسبار فضائي لها». وأضاف أن «التزام الإمارات بتطوير معرفتها التقنية بمجموعتنا الشمسية ومشاركتها تلك المعرفة مع جميع الإنسانية يظهر الروح الحقيقية للاستكشاف».

أضاف بوتر: «نتوق لتعاون مستقبلي بيننا في مشروع ناسا (أرتيميس) الذي سيحمل أول امرأة من رائدات الفضاء فوق سطح القمر بحلول عام 2024، بالإضافة إلى كوكب المريخ». ومن جانبها قالت ميغان بارتلز الكاتبة المتخصصة في شؤون الفضاء بموقع «سبيس دوت كوم»: «إن المسبار خطوة طموحة للإمارات». وذكر سيدير الشوق، الكاتب بمجلة ساينس ماغازين الأمريكية، أن الإمارات تقوم بنقطة تحوّل كبيرة تنافس بها أمريكا وروسيا وأوروبا والهند في نادي النخبة للدول التي أرسلت بنجاح مركبات فضائية إلى المريخ.