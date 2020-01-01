تراجع عدد ركاب السكك الحديدية بنحو 14.5 مليون راكب بسبب كورونا

تراجعت حركة الركاب السكك الحديدية، مما أثر على حجم الإيرادات أيضا بشكل متفاوت، حيث رصدت بيانات حكومية أن عدد ركاب السكك الحديدية بلغ نحو 8.9 مليون راكب في مايو الماضي، مقابل 23.4 مليون راكب في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 14.5 مليون راكب بينما كان عدد الركاب في ابريل الماضي نحو 10.4 مليون راكب.





وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تراجع عدد الركاب ترتب عليه تراجع الإيرادات لتصل إلى 89.9 مليون جنيه مايو الماضي، مقابل 190.2 مليون جنيه في مايو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 100.3 مليون جنيه، بينما كانت الإيرادات 92.4 مليون جنيه في ابريل الماضي.







على جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.





وبالنسبة لكمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية، فقد بلغت 330.7 ألف طن في مايو الماضي، مقابل 388 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 57.3 ألف طن، بينما كانت الكمية في ابريل الماضي نحو 455.6 ألف طن.





وحققت إيرادات السكك الحديدية ارتفاعا ملحوظا قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت في شهر ديسمبر الماضي نحو 216.7 مليون جنيه، مقابل 192.6 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 24.1 مليون جنيه، وهو ما يعكس نتائج منظومة العمل التي يجري تطبيقها حاليا بهيئة السكك الحديدية.



