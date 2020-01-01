أزمة كبيرة تواجه الأندية السعودية بسبب القضايا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
كشف تقرير صحفي، أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تبدأ خلال الأسبوع الجاري، مخاطبة الأندية الصادرة في حقها قرارات من غرفة لجنة فض المنازعات، للتأكد من تنفيذها.

وذكرت صحيفة الرياضية نقلاً عن مصادر خاصة، أن عدد القضايا المرفوعة ضد الأندية يتجاوز 100 قضية، ما بين حقوق أندية أخرى، ولاعبين ووكلاء أعمال، وذلك منذ عام 2016 وحتى الآن، مشيرة إلى منح تلك الأندية مهلة قصيرة، حتى نهاية الأسبوع المقبل، من أجل تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة من غرفة فض المنازعات.

وأوضحت المصادر نفسها، أن اللجنة لم ترصد أي قضية ضد نادي الهلال، فيما سجلت على النصر قضية واحدة فقط، ورصدت على أندية الشباب والاتحاد والأهلي، أكثر من 10 قضايا لم تنفذ قراراتها بعد.

واختتمت: "بحسب لائحة الانضباط والأخلاق، ستكون الأندية التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات معرضة لغرامة مالية، من ثم خصم نقاط من رصيدها، يلي ذلك منعها من التسجيل، وأخيراً الهبوط إلى الدرجة الأدنى من الدوري".

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