وفاة فيم سيوربير أسطورة منتخب هولندا عن 75 عامًا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:17 ص
سيوربير
سيوربير


توفي الهولندي فيم سيوربير، أسطورة أياكس ومنتخب بلاده في حقبة السبعينيات، عن عمر ناهز 75 عامًا.

وجاءت وفاة اللاعب الأسطوري بعد فشل تعافيه من نزيف دماغي كان قد أودع المستشفى بسببه منذ عدة أيام.

ولعب سيوربير في مركز الظهير الأيمن وخاض 400 مباراة تقريبًا مع أياكس في الفترة بين عامي 1964 و1977.

وفاز المدافع خلال تلك الفترة بلقب كأس أوروبا- دوري أبطال أوروبا حاليا- ثلاث مرات في أعوام 1971 و1972 و1973 وشارك كذلك في سبعين مباراة دولية مع منتخب "الطواحين".

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