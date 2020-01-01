"المالية" تتخذ إجراءات جديدة للتيسير على المتعاملين مع الجمارك

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على مواصلة إعادة هندسة الإجراءات الجمركية لضمان توحيدها بمختلف المنافذ؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية، على النحو الذى يضمن توحيد المعاملة الإجرائية في مطابقة شهادات المنشأ، وجهات العرض من خلال مراجعة تذييلات البنود الجمركية، وآليات الإفراج تحت التحفظ، واستصدار النموذج الإحصائى، وتأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD» وتوفير أجهزة «الباركود» علي بوابات التصدير، وميكنة نموذج التصدير، إضافة إلى توحيد إجراءات تحصيل رسوم الصادر علي الكميات المصدرة فعليًا. 


أشار إلى أنه يجرى تطوير منظومة الفحص بالأشعة، وإضافة أجهزة جديدة، بما يُسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركى. 


قال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع فى استخدام نظام الإفراج المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافى للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالإفراج المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية»، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الاحتياجات اللوجستية والبشرية لمراكز الإفراج المسبق، على النحو الذى يُمَّكنها من أداء الدور المنوط بها، ويُسهم فى سرعة الإفراج عن السلع والبضائع، ومن ثم خفض أسعار السلع فى الأسواق المحلية. 


أوضح أن آلية الإفراج المسبق تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتي سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة بحيث تقتصر الإجراءات على المراجعة بهدف التسوية فى مدة لا تتجاوز يومين طالما ليس هناك جهات عرض، بما يُوفر الكثير من رسوم الأرضيات والغرامات.


أخبار تهمك

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ 18 دقيقة

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعة

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يوجه صدمة لـ "نيمار"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ أقل من ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يفجر مفاجأة عن علاقتهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام