فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:09 ص
موليكا
موليكا
أمل الحلفاوي
يبدو أن الأمر قد اقترب من الحسم بشأن تعاقد الأهلي مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


واستقر جهاز الكرة بالنادي الأهلي على التحرك بشكل رسمي لحسم تلك الصفقة، من خلال تفويض أمير توفيق بالسفر إلى الكونغو خلال الأيام.


في حال نجح الأهلي في التعاقد مع موليكا سيكون ذلك ضد أحلام وطموحات المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار إلى صفوف الاتفاق السعودى، والسنغالي أليو بادجي، والأنجولى جيرالدو.


إذ أنه يهدد استقرار الثلاثي بعدما أبدى رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه لفكرة استمرار أزارو، ولديه بعض الملاحظات على بادجي، كما ترغب لجنة التخطيط فى رحيل جيرالدو بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته.


ويأتي النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول، ضمن القائمة المحصنة من الرحيل بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه الثنائي خلال مشاركتهما مع الأهلي، إضافة إلى اليو ديانج.


يشار إلى أن فايلر سيقوم بالمفاضلة على رحيل لاعبين اثنين من الثلاثى حتى تصبح قائمة الأجانب تضم 5 عناصر، خلال الفترة المقبلة.


جدير بالذكر أن موليكا قام بمتابعة حسابات الأهلي الرسمية على انستجرام وهو ما جعل الجميع يؤكد أن الصفقة قد حسمت.

أخبار تهمك

كهربا يرد بقوة على مرتضي منصور.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

ماني يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من نجم الأهلي على هجوم مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الأهلي يخاطب رئيس الحكومة بإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يوجه صدمة لـ "نيمار"

منذ ساعة و 28 دقيقة

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

منذ أقل من ساعة

طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

منذ ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. صفقة الأهلي المنتظرة تقترب

منذ حوالي 8 ساعات

مدير أعمال هيفاء وهبي السابق يفجر مفاجأة عن علاقتهما (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ ساعة

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نتائج مباريات اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

12:46 ص

الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

09:29 ص

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

01:47 م

مفاجأة مدوية بشأن تجديد عقد نجم الزمالك

08:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام