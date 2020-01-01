الجمعة.. نجمة الإعلام الجزائري " بلقيس تركي" ضيفة live مع الإعلامي كريم أسامة

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تحل نجمة الإعلام الجزائري "بلقيس تركي" يوم الجمعة القادمة ضيفة مع الإعلامي كريم أسامة في تجربة "اللايف" الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ويكون اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





وفي سياق آخر، شاركت الإعلامية الجزائرية بلقيس تركي، الإعلامي كريم أسامة تقديم فعاليات مهرجان اللباس التقليدية بدورته الأولى فى العاصمة الجزائرية وسط حضور وأداء أبهر الجميع.





يشار أن بلقيس رسمت أول خطواتها في الاعلام كمقدمة النشرة الجوية ثم تدرجت بين الوظائف الإعلامية والقنوات التلفزيونية ، إلى أن كان برنامج Star News ، من نصيبها كمقدمة له، وتوجت بلقب أحسن مذيعة لأخبار ومراسلي الفن بالوطن العربي.





والجدير بالذكر أن كريم أسامة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، محمد العمروسي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، محمد الدقاق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي