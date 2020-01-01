موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الأسباني

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:01 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي
يستضيف نادى برشلونة يوم الخميس المقبل نظيره نادى أوساسونا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.


وتذاع المباراة بين برشلونة ضد أوساسونا يوم الخميس المقبل على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


ويدخل نادى برشلونة المباراة وهو فى المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 37 جولة برصيد 79 حيث يبحث عن الفوز وتعثر نادي ريال مدريد المتصدر.

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