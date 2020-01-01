"العامة للاستثمار": تأسيس 1672 شركة جديدة خلال يونيو الماضي

شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال شهر يونيو من عام 2020 الجاري، ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات تأسيس الشركات بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2019 حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الجاري حوالي 1672 شركة ومنشأة بنسبة زيادة بلغت نحو 15.4% عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الماضي 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة الأمر الذي انعكس على زيادة إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات.





وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 7.9 مليار جنيه محققا زيادة بنسبة 71.7% عن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الماضي 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.









وقد بلغت نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 98.8% من إجمالي رأس المالي المصدر.









جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كانت قد أطلقت في وقت سابق خدمة «التأسيس الإلكتروني » عبر البوابة الإلكترونية للهيئة تفعيلًا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وتنفيذًا لكل مطالبهم في تسريع كل إجراءات التأسيس، كما سعت مؤخرًا بناء على توجيهات المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، نحو تقديم المزيد من التسهيلات خاصة فيما يتعلق بإتاحة خدمات اعتماد الجمعيات العمومية ومجالس الادارة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات.



