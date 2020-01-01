صورة نادرة لـ أحمد وكريم فهمي منذ طفولتهما

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نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له، عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر كريم فهمي في هذه الصورة برفقة شقيقه الأصغر الفنان أحمد فهمي منذ طفولتهم.



يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي السينمائية فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد،د شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى،محمد ثروت، أحمد فتحي.



مسلسل "ونحب تاني ليه"وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال.