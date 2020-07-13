بعد تصدره جوجل.. حقيقة اعتزال لطفي لبيب التمثيل بسبب مرضه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:40 ص
لطفي لبيب
لطفي لبيب
تصدر الفنان لطفى لبيب تريند جوجل اليوم الإثنين الموافق 13/7/2020، بعد حلوله ضيفا في برنامج "التاسعة" للإعلامى وائل الابراشي، المذاع على القناة الأولى.

وكشف لطفى لبيب، عن العديد من التفاصيل، وعن حقيقة اعتزاله التمثيل بسبب مرضه، قائلا "أعاني من جلطة في المخ أدت إلى تعطيل الجنب الشمال كاملا.. ولكن ليس معنى كلامي اني سأعتزل".

وأضاف لطفي لبيب "وقت ما يجيى حاجة كويسة بس تكون بشروطي الصحية هاعملها لأني مقدرش أعيش من غير فن".

وأكد لطفي لبيب أن الممثل لابد أن يكون ذو مرونة عصبية وعضلية وجسده رياضيا، نظرا لأن مهنة التمثيل متعبة وغير سهلة إطلاقا، مؤكدا أنها ثاني مهنة صعبة بعد عمال المناجم.
  
وشارك لطفى لبيب، في مسلسل "رجالة البيت" في السباق الرمضاني من العام الحالي، من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.

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