متجيش على نفسك.. أغنية جديدة تجمع بين محمد نور والشاعر أحمد علاء الدين

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


يتعاون الشاعر أحمد علاء الدين مع الفنان محمد نور في أغنيتين، من المُقرر طرحهما ضمن ألبومه الجديد
، الأغنية الأولى تحمل عنوان"مش زى غيره"، وهي من ألحان محمد نور، وتوزيع محمد شفيق، والأغنية الثانية تحمل اسم "متجيش على نفسك"، وهي من توزيع زووم، وألحان محمد نور.


وفي سياق آخر، طرح محمد نور مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "مالك يا ترى" ، وهي من كلمات الفنان أحمد السقا فى أولى تجاربه في كتابة الأغاني، وتوزيع محمد علام، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث تخطت عدد مشاهداتها الـ150 ألف مشاهدة.

والجدير بالذكر أن محمد نور طرح مؤخرًا كليب جديد له يحمل عنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز.


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