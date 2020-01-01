برلماني: شركات الاتصالات تنصب على المواطنين بـ"الأكواد"

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إنه تلقى شكاوى متعددة حول تحايل شركات الاتصالات على بعض العملاء، معتبرا أن وزارة الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات ليس لديهم معرفة أن قطاع كبير من الشعب المصري يتم استغلاله من جانب شركات الاتصالات دون معرفة منهم.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن قطاع كبير من العملاء لا يتمكنون من التعامل مع أكواد الخدمات التي ترسلها شركات الاتصالات، حيث يخصم من رصيد العميل دون أن يكون قد وافق على تطبيق الخدمة.





واعتبر أن عدم إلمام بعض المواطنين بجهاز تنظيم الاتصالات ودوره سبب استغلال شركات الاتصالات، مضيفا أن بعض الشركات تلجأ للتحايل بطرق مختلفة على العملاء لتحقيق أرباح، معلقا: "لما يتم استغلال أسرة واحدة بها 6 تليفونات محمولة.. ده يرضي ربنا، إحنا عندنا إدارة سياسية مبتحبش لا نصب ولا احتيال".





ونوه بأنه قدم طلب إحاطة لفحص الشكاوى التي ترد، ولعقد لجنة سريعة ومناقشة الشكاوي ولم يحدث شيء.





واستعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز الانجازات المحققة بالقطاع في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ6 سنوات الماضية، بمناسبة الاحتفال غدا الثلاثاء بالذكري السابعة لأحداث ثورة 30 يونيو.





مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





ارتفعت معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستطاع خلال العام المالي الماضي 20182019 تحقيق ناتج محلي يقدر بنحو 93.4 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6%، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه.





وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4%.





كما بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 95.7 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي، كما بلغ عدد مستخدمي الانترنت نحو 40.9 مليون مستخدم، وبلغ عدد مشتركي (ADSL) نحو 7.24 مليون مشترك، فيما بلغ عدد مستخدمو الإنترنت فائق السرعة والإنترنت عن طريق المحمول نحو 44.20 مليون مستخدم.





بناء الإنسان المصري





تنفيذ مشروع مدينة المعرفة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يأتي المشروع تكريسًا لاستراتيجية الوزارة فى بناء مصر الرقمية، ولقد تم البدء في إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه؛ وتضم مركزًا متخصصًا في البحوث التطبيقية في مجالات التكنولوجيا الحديثة ويتم من خلاله التعاون مع الشركات العالمية في مشاريع بحثية متخصصة تنتج حلولًا عملية لمواجهة تحديات المجتمع المصري وتبنى مهارات عالية في مختلف التخصصات.





وكذلك تضم مبنى للتدريب التقني، وأخرا للأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.



