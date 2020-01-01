"بعيد جواز".. دوللي شاهين تعود للشاشة السينمائية مرة آخرى

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:53 ص
دوللي شاهين
دوللي شاهين
روان هيثم
قامت الشركة المنتجة لفيلم "عيد جواز" للفنانة دوللي شاهين بطرح البوستر الترويجي الأول لهذا الفيلم، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد هذا العمل عودة للفنانة دوللي شاهين مرة آخرى للعمل السينمائي بعد غياب دام لفترة طويلة.

على أن يتم عرض فيلم "عيد جواز" خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته بجانب دوللي شاهين كل من إيهاب فهمي، عمر خورشيد، أميرة نايف، وآخرون، تأليف أسامة فهمي، وإخراج أحمد عبد الظاهر.

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، اغنية الحاجة داعيالك" من كلمات شفيق كارم، ومن ألحان تومى، ومن توزيع أشرف البرنس.

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