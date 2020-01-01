كيف تنقل ملكية عداد الكهرباء وما هى الأوراق المطلوبك لذلك؟

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء من مواطن لمواطن اخر عند قيامه ببيع أو شراء عقار أو شقة سكنية جديدة،  يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء فإن شركات الكهرباء تقوم بتركيب واستبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع .

 
أولاً: "الأوراق المطلوب تقديمها لنقل عداد الكهرباء"
 
يتم تقديم هذه المستندات التالية عند نقل عداد الكهرباء من شخص لأخر، أو التنازل عن العداد الكهربائي من مشترك إلى أخر، وذلك في شركة الكهرباء التابع لها العقار :-
 
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للإطلاع.
 
2-صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للإطلاع.
 
3-في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للإطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.
 
4-إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
 
ثانياً:  أهم الإجراءات التي يجب إتباعها عند نقل ملكية العداد،  سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي أو للمشتري الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.
 
1-يتم التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية.
 
2-تقديم الأوراق المذكورة أعلي، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
 
3-مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
 
4-يقوم المشترك الجديد بالإمضاء علي إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
 
5– مع ملاحظة أنه في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة ، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك في حالة وفاة المشترك القديم.
 
 
 

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