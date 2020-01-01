الانتهاء من تصوير فيلم "ساعة شيطان"‏ بعد 3 أيام

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يواصل صناع فيلم "ساعة شيطان" تصوير المشاهد المُتبقية لهم، حيث يتبقى لهم ثلاثة أيام على الانتهاء من التصوير.


فيلم ‏‏"ساعة شيطان" من إخراج إبرام نشأت، بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد ‏عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، ‏محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف أحمد عثمان، فى أول ‏تجربة سينمائية له‎، وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب.


وفيلم "ساعة شيطان" يتضمن قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تؤدي للانتحار ‏مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك ‏يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من ‏خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم ‏الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة‎.‎




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