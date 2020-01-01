الانتهاء من تصوير فيلم "ساعة شيطان" بعد 3 أيام
الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:47 ص
هبة أحمد
يواصل صناع فيلم "ساعة شيطان" تصوير المشاهد المُتبقية لهم، حيث يتبقى لهم ثلاثة أيام على الانتهاء من التصوير.
فيلم "ساعة شيطان" من إخراج إبرام نشأت، بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف أحمد عثمان، فى أول تجربة سينمائية له، وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب.
وفيلم "ساعة شيطان" يتضمن قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تؤدي للانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة.
يواصل صناع فيلم "ساعة شيطان" تصوير المشاهد المُتبقية لهم، حيث يتبقى لهم ثلاثة أيام على الانتهاء من التصوير.
فيلم "ساعة شيطان" من إخراج إبرام نشأت، بطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، منى ممدوح، محمد عز، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إلهام عبد البديع، محمد بريقع، وبعض ضيوف الشرف، وتأليف أحمد عثمان، فى أول تجربة سينمائية له، وتدور أحداث الفيلم فى أجواء من الغموض والتشويق الممتزجة بالرعب.
وفيلم "ساعة شيطان" يتضمن قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، التى تؤدي للانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق والتى قد حصدت أرواح العشرات عالميًا، وكذلك يتناول الدوافع التى تقف وراء هؤلاء الأشخاص بلعب هذه اللعبة وذلك من خلال تناول نماذج لعدة شخصيات تلعب لعبة قاتلة والبحث فى دوافعهم الاجتماعية والنفسية التى قادتهم لهذه اللعبة.