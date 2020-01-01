الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وأشارت السلطات الصحية الصينية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مع وجود 117 شخصا آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

وكانت الصين، سجلت منذ بدء تفشي وباء كورونا في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، 83602 إصابة بالفيروس، وتعافى 78648 شخصا، وتوفي 4634 آخرين حتى الآن.

كشف المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن 29 بؤرة مرتبطة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة.

وقال المركز الصيني، في تقرير، إن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وتشجيانغ، تحت السيطرة أيضا.

وأضاف المركز الصيني، أنه يوجد إجماليا 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر.

وأوضح المركز الصيني، أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

ويذكر أن العاصمة الصينية بكين، لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى أمس الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة خمسة أيام متتالية.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث اتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار الوباء، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.