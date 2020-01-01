أبرزها الليمون.. وصفات لتبييض الأسنان في دقائق

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:29 ص
وصفات لتبييض الاسنان
وصفات لتبييض الاسنان
وصفات.. هناك مجموع من الوصفات التي يسهل استخدامها في المنزل ببسطة لتبييض الأسنان في دقائق والحصول على أسنان لامعة وجذابة خالية من بقايا الطعام والرائحة الغير محببة لدى البعض، ومن أبرز وصفات تبييض الأسنان إليكم الليمون فهو يعمل على تلميع الأسنان وتخليصها من البكتيريا في دقائق بسيطة وإليكم 4 وصفات لتبييض الأسنان بكل سهولة:

وصفات

زيوت طبيعية
تعمل الزيوت الطبيعية على تبييض الأسنان في المنزل وعليك فقط عزيزتي الفتاة معرفةانواع الزيوت التي تستعملينها لكي تصبح أسنانك كما تريدين ومن أفضل أنواع الزيوت ما يلي:
زيت جوز الهند
زيت عباد الشمس
زيت السمسم
اخلطي المكونات معا وضعي الوصفة على أسنانك وبعد 5 دقائق اشطفي الفم جيدا بالماء وستلاحظين النتيجة.

صودا الخبز 
وفقا للعديد من الأبحاث العلميةن تبين أن صودا الخبز أمنه على الأسنان ولا تؤدي إلى تأكلها، وكل ما عليكم فعله هو هو وضعها على فرشاة الأسنان وتلميع أسنانكم بها وستندهشون من النتيجة.

الليمون
يعتبر الليمون إحدى الوسائل الطبيعية والفعالة والأمنة في تبييض الأسنان والتخلص من البيكتريا، فقط دلكي أسنانك بالليمون لمدة 5 دقائق واشطفيها بالماء وشاهدي ما سيحدث.

الفراولة
تعتبر الفراولة من أكثر الطرق فاعلية في تبييض الأسنان عن طريق هرس ثمرة منها مع اضافة صودا الخبز لها على فرشاة المعجون ومرريها جيدا لعى اسنانك وقومي بعدذلك بغسل الأسنان جيدا وستلاحظين الفرق.

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