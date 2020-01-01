نهى عابدين تنضم لقائمة أبطال حكاية"ضي القمر" مع كندة علوش

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
انضمت الفنانة نهى عابدين للمشاركة في حكاية "ضي القمر"،التي تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش، والمُقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والذي سيبدأ تصويرها خلال الأيام المقبلة، بعد انهاء جميع التعاقدات باقي النجوم.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة تدور في عشرحلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتعرض موضوعات مهمة مثل "الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

وفي سياق آخر، شاركت نهى عابدين فى السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين فى الصندوق"، "ليالينا 80"، وحققت من خلالهم نجاحًا كبيرًا.


والجدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من إخراج محمد مصطفى، تأليف لؤي السيد،بطولة
حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، صلاح عبد الله، انتصار، وأخرون.

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