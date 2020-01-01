الزمالك يقترب من حسم الصفقة السوبر

تخطط إدارة الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، (الميركاتو الصيفي).





الزمالك يقترب من حسم صفقة نبيل عماد دونجا





اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم صفقة نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، لضمه رسميا إلى صفوف الفريق الكروي الأول، بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وحصل الزمالك على توقيع نبيل دونجا بشكل رسمي لمدة أربعة مواسم ونصف، إلا أن مجلس إدارة الأبيض انتظر موافقة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





من جانبه وافق المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على ضم نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وفي نفس السياق بدأت إدارة الزمالك في فتح خطوط إتصال مع نظائرها في بيراميدز، من أجل حسم انتقال نبيل عماد دونجا إلى القلعة البيضاء بشكل رسمي ونهائي.





الجدير بالذكر أن إدارة بيراميدز طلبت ضم عبد الله جمعة لاعب الزمالك، إلا أن إدارة القلعة البيضاء والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، رفضا بشكل قاطع رحيل الاعب.



