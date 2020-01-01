ألمانيا تسجل 159 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 159 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بأنه تم تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198963، كما سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع مجمل عدد الوفيات إلى 9063 وفاة.

وكشف المعهد الألماني، أنه تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في مقاطعة بافاريا (49273)، شمال الراين - وستفاليا (44974)، وبادن - فورتمبيرغ (36041)، وتم اكتشاف 8638 إصابة في برلين، في حين تم تسجيل أقل الإصابات في ولاية مكلنبورغ فوربومرن الفدرالية (804).

وكان المعهد أفاد أمس الأحد بتسجيل 248 إصابة وثلاث حالات وفاة.

وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني، المملوك للدولة: "قد يواصل عدد العاطلين عن العمل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، لأنه سيكون هناك مزيد من تسريح العمالة، وتراجع في معدلات التوظيف من قبل الشركات".

كما تتوقع الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "أليانز" الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، حيث قالت: "في النهاية، لن تتمكن العديد من الشركات من تجنب تعديلات القدرات الاستيعابية، أي شطب الوظائف أو حتى الإفلاس... لذلك، فإن نحو خمس العاملين بدوام جزئي في ألمانيا معرضون لخطر متزايد من الوقوع في البطالة".

ويتوقع الخبير في مصرف "دويتشه بنك"، مارك شاتنبرج، أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو الجاري نحو 3 ملايين عاطل، بزيادة قدرها نحو 180 ألف عاطل مقارنة بشهر مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2013.