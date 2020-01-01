الحرارة تصل لـ41 في هذه المناطق.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس حار رطب نهارا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.





نشاط للرياح

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





الحرارة تصل لـ41 في هذه المناطق

وقالت الأرصاد الجوية إن أسيوط تسجل العظمى بها 41 درجة وتكون الصغرى 23، و الأقصر تسجل العظمى بها 41 والصغرى 27، كما تصل العظمى في أسوان لـ 41 والصغرى 28، و إدفو العظمى تسجل 41 والصغرى 28، أما أبو سمبل فتصل العظمى لـ 41 والصغرى 29.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر





العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 23

بلطيم 31 24

مطروح 27 20

السلوم 30 20

سيوة 36 21

بورسعيد 31 23

دمياط 30 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 21

السويس 35 22

العريش 31 22

رفح 31 21

راس سدر 38 25

نخل 36 17

نويبع 36 27

طابا 34 24

كاترين 31 16

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 38 24

أسيوط 41 23

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 29

أبو رماد 34 28

حلايب 32 30

راس حدربة 33 29