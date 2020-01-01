ميدو عادل يبدأ تصوير "أمر شخصي" مع شيري عادل في هذا الموعد

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يُشارك الفنان ميدو عادل ضمن أبطال حكاية "أمر شخصي" التي تقوم ببطولتها الفنانة شيري عادل ، والمُقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، ومن المُقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده مطلع الشهر المقبل ، والعمل من تأليف عمر عبدالحميد، وإخراج محمود كامل، و لم يتم الاعلان عن باقي أبطال الحكاية حتى الآن، وتدور أحداثها في قالب درامي اجتماعي حول قصة حدثت بالفعل تتحدث عن التسامح.



وفي سياق آخر، شارك ميدو عادل في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"،وهو من إخراج إيمان حداد، تأليف محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبد العزيز محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، كما شارك فى مسلسل "ليالينا"، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، من إنتاج سينرجي.







ومن ناحية أخرى، يُشارك ميدو عادل أيضًا في مسلسل "طلقتك نفسي"، وهو من إخراج المخرج محمد النقلي، بطولة أحمد عصام، هاجر أحمد ، محمد مهران، كارولين عزمي، فكرة أحمدعصام، سيناريو وحوار أحمد صبحي.



