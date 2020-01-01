الزمالك يحدد 1.5 مليون دولار لبيع نجمه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:29 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال
يسعى باتريس كارتيرون المدير الفنى الفرنسي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة والمعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وضمن اللاعبين الذي لم يتحدد موقفهم حتى الآن مع الزمالك هو المغربي حميد أحداد والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي المغربي .

وحدد الزمالك مبلغ1.5  مليون دولار للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة وان الرجاء يرغب فى استمرار اللاعب ضمن صفوفه وشراءه نهائيًا من الزمالك.

ويقتنع كارتيرون بعودة اللاعب ولكن تري إدارة الزمالك أن قائمة الفريق لديها عدد اجانب كبير خلال الفترة الحالية .



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