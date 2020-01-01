الأرصاد: طقس اليوم صيفي ممتع (فيديو)

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن تكاثف السحب في الصباح الباكر أدى إلى حجب أشعة الشمس، وهو ما أعطى شعورا بأن الطقس صيفي ممتع، موضحا أن أشعة الشمس ستسطع خلال الساعات القادمة، ليكون الطقس اليوم أشبه بطقس أمس.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن المناطق المكشوفة ستشهد نشاطا للرياح، منوها بأن الطقس على السواحل الشمالية جيد وأفضل من المناطق الداخلية بسبب وجود البحر.

وأوضح أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية على مدار الثلاث أيام القادمة تتراوح ما بين 29 و30 درجة، والقاهرة الوجه البحري ستتراوح درجات الحرارة عليهم من 35 إلى 36 درجة.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة الإثنين، الموافق 13 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وفي تصريحات سابقة، الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة في بعض دول الخليج تصل لأكثر من 40 درجة مئوية، وهذا المصدر الاساسي للكتلة الهوائية التي تؤثر عليها حاليًا.

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