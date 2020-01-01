كليب "كورونا فيروس" يتخطى حاجز الـ23 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تخطى كليب "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان حاجز ال23 مليون مشاهدة، خلال فترة قياسية من وقت طرحه، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والعمل من إخراج محمد سامى، فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، ومسلسل البرنس فى رمضان المنصرم.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ومحمد علاء.

وكان محمد رمضان أعلن عن نيته لتقديم مسلسل "الإمبراطور" في رمضان 2021 عن قصة حياة الفنان أحمد زكي ويتولى كتابته بشير الديك.

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