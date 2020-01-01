مفاجأة.. عمر كمال يعلن مشاركته في عمل سينمائي جديد

Advertisements

أعلن النجم عمر كمال عن مشاركته في عمل سينمائي جديد حيث شارك منذ قليل فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وظهر عمر بالفيديو قائلاً : اول مشهد في السينما أبقي مسجون ، وعلق قائلاً : خير إن شاء الله.



ولاق الفيديو إعجاب الكثير من محبيه وتباينت التعليقات أهمها " بالنجاح والتوفيق الدائم".



وكانت آخر أعمال عمر أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، والذي شاركه بغنائها حسن شاكوش، وقد تصدرت هذه الأغنية قائمة تريند "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحها، واحتفل كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وكتب: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".





