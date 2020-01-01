طفل "الأسمرات" يكشف تفاصيل حديث الرئيس السيسي معه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:20 ص
الرئيس السيسي والطفل
الرئيس السيسي والطفل
هدى عبدالرازق
كشف الطفل كريم الذي ألقى قصيدة "عاشقين ترابك يا مصر" أمام الرئيس السيسي، ما قاله له الرئيس عقب إلقاؤه قصيدة أمامه في حضانة بمدينة الأسمرات، قائلا: "قالي شاطر وأمور".

وأعرب "كريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، عن سعادته بالقائه القصيدة، وعدم شعوره بالخوف، معلقا:"وكنت حاسس أن الرئيس زي بابا"، موجها رسالة إلى الرئيس، "شكرا يا سيادة الريس على كل اللي عملته في مصر وإنك حمتنا".

وقال إنه يبلغ 6 سنوات، ويعيش في مدينة الأسمرات منذ عامين، مضيفا: "الأسمرات نضيفة، والناس هنا كويسة"، لافتا إلى أن والده ووالدته هم من قاموا بمساعدته في حفظ القصيدة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

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