الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
هدى عبدالرازق
حذر الإعلامي عمرو أديب، من التهاون في الإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى الإصابة بفيروس كورونا تجربة مؤلمة وقاسية، معلقا: "خليكم في السالك".

وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن الصين صرحت أنه عند إنتاجها عقار لفيروس كورونا، فأن مصر من أوائل الدول الأفريقية التي سيعطونها اللقاح، مؤكدا أن العلاقات المصرية الصينية قوية جدا.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الصين لديها احساس بالذنب عالي جدا، مضيفا: "كان في ناس بتتريق أن مصر أرسلت معونات للصين، ويتكلموا على الوزيرة اللي سافرت هناك، وكأنها عملت حاجة وحشة"، منوها بأن هناك علاقات متبادلة بين البلدين.

تطورات أزمة كورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 543 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 24419 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 82070 حالة من ضمنهم 24419 حالة تم شفاؤها، و3858 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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