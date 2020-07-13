تأجيل عودة تصوير "عالم الديناصورات" بسبب كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تعرض صناع فيلم "عالم الديناصورات"، لأزمة كبيرة بعد اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا ضمن فريق عمل التصوير، في أول يوم يعود به تصوير الفيلم بعد فترة الحجر الصحي.

وذلك وفقا لموقع "ديد لاين"، الذي أفاد بأنه قبل عودة التصوير، خضع كافة طاقم التصوير بالفيلم لاختبارات كورونا، وتبين وجود عدد من العاملين داخل طاقم الانتاج، مصابين بالفيروس.

غير أن مسئول من داخل طاقم الانتاج أكد على سلامة نجوم الفيلم من الممثلين، وأن الاصابات حصرت ضمن العاملين بالانتاج.

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