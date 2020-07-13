تأجيل طرح "جيمس بوند" للعام القادم



وحسبما ذكرت صحيفة "زا صن"، فإن المنتجون متوجسون من عدم قدرة الفيلم على تحقيق الايرادات المرجوة منه، في حال استمرت جائحة كورونا في الانتشار خلال عام 2020 الجاري.



وكانت قد تأجل طرح فيلم No Time To Die للمرة الأولى بسبب جائحة كورونا، في أبريل الماضي، ليوم 25 نوفمبر نهاية العام الجاري، والاتجاه حاليا لتأجيل طرحه مرة أخرى لعام 2021.



كشفت مصادر من داخل طاقم العمل الخاص بفيلم جيمس بوند الجديد No Time To Die، أن الشركة المنتجة للفيلم تدرس حاليا تأجيل طرحه خوفا من عودة انتشار فيروس كورونا.