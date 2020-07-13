هوليوود تودع "كيلي بريستون" عن عمر يناهز الـ 57



ووفقا لمجلة بيبول، فإن الفنانة الكبيرة كانت في صراع مع مرض سرطان الثدي لمدة عامين، وقد حرصت على الابقاء على حالتها الصحية سرا طوال السنوات الماضية.



وأعلن عن خبر الوفاة ممثل لأسرة ترافولتا، الذي انجبت منه كيلي قبل وفاتها ثلاث أبناء، جيت الذي توفى في عام 2009 بعمر الـ 16، وإيلا في عمر الـ 20 وبينجامين في التاسعة من عمره.



توفت صباح اليوم النجمة كيلي بريستون زوجة النجم جون ترافولتا عن عمر يناهز الـ 57، بعد صراع مع مرض السرطان.