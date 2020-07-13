من بينهم مصر.. 4 دول تتنافس على استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

تحدثت تقارير صحفية مغربية، مساء اليوم الأحد، عم ترشيح دولتي المغرب وتونس لاستضافة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





مصير نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا

الكاميرون رفضت إقامة نصف نهائي ونهائي البطولة على ملاعبها بسبب تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.





من جانبه ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية"، أن المغرب يعد حاليا مرشحا قويا لاستضافة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال الفترة المقبلة، كما تعد تونس أيضا مرشحة لاستضافة المباريات على ملاعبها أيضا.





وفي سياق متصل يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم، الترشح لاستضافة نهائيات أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة ويمتلك الكاف أيضا عرضا رسميا من إحدى الشركات لإقامة نهائيات المسابقة الأكبر فى أفريقيا بدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.