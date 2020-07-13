صراع إنجليزي ألماني على نجم شالكه

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تسعى للتعاقد مع أحد نجوم شالكه الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت شبكة سكاي سبورت العالمية ألمانيا بأن الأمريكي ويستون مكيني نجم خط وسط شالكه الألماني يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق الألماني في الصيف الحالي.





وأكدت الشبكة العالمية أنه بالإضافة إلى رغبة هيرتا برلين الألماني بالتعاقد مع النجم الأمريكي فإن هناك أندية إنجليزية أيضًا ترغب في ذلك على رأسها ليفربول وإيفرتون ونيوكاسل وولفرهامبتون.





وأوضحت الشبكة العالمية أن النجم الأمريكي البالغ من العمر21 عامًا يفضل الانتقال إلى نادي كبير لاتخاذ خطوة متقدمة في مسيرته الكروية.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن سعر مكيني يتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون يورو كما أن إدارة شالكه لن تضع أي عقبات في طريق رحيل نجمها الأمريكي لأي نادي مما يجعل رحيله مجرد مسألة وقت.



