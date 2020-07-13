إيهاب توفيق يستعد لطرح أغنية "100 تحية" المهداة لرجال الشرطة والجيش

كشفت أنباء صحفية، عن استعداد المطرب إيهاب توفيق، لطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية".





والأغنية الجديدة مهداة لرجال الشرطة والجيش والأطباء والممرضين الذين يضحون بحياتهم من أجل بلادهم وإنقاذ المواطنين.





وانتهى إيهاب توفيق، مؤخرًا من تصوير كليب "هي هي دنيا"، وذلك في أحد الكافيهات الشهيرة بمنطقة التجمع الأول.





وأغنية "هي هي دنيا" من ألحان أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل وإخراج متيم السراج.



