أسعار العملات اليوم الاثنين 13-7-2020 في البنوك خلال بداية التعاملات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 13-7-2020، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية مع استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

أسعار العملات محليا

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى  16.01 جنيه للشراء، 16.11جنيه للبيع

وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، و في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
 سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 17.88 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع .

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 
سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.08 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع .
 
سعر الريال السعودى اليوم
 
سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وشهد أداء معظم أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرار أداء متباين، حيث تراجع كلا من اليورو والجنيه الأسترليني والدينار الكويتي والريال السعودي
 
أسعار العملات العالمية

استقر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية وظل قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات مقتديا بالحالة المزاجية في أسواق الأسهم.

 
ونزل الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في شهرين بعدما ألزمت ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث تعداد السكان مواطنيها بالبقاء في المنزل لمدة ستة أسابيع وعزل مدينة ملبورن للحد من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 
ولم يطرأ تغير على الدولار الأسترالي بعدما أعلن البنك المركزي بقاء سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى متدن قياسي يبلغ 0.25 بالمئة كما هو متوقع مضيفا أنه سيبقي على سياسة التيسير طالما هناك حاجة لذلك.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6554 دولار أمريكي بعدما اختبر ونظيره الأسترالي الحد الأقصى لنطاق حافظا عليه لنحو شهر.


واستقر اليورو دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه يوم الاثنين عند 1.1311 دولار واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2505 دولار والعملة اليابانية عند 107.36 ين مقابل الدولار.

وقال تيرنس وو من بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة في مذكرة ”على الأرجح تجاوزنا الأسوأ ولكن لا يمكن اعتبار التعافي السريع والثابت التصور الأساسي“ متوقعا أن يستمر ضعف الدولار لكن في حالة وجود مخاطر للعودة لإجراءات العزل.


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