أخر تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 13-7-2020

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
 استقرت أسعار الدولار التراجع أمام الجنيه ببداية التعاملات اليوم الاثتين،  وذلك بعد تراجعه في ختام تعاملات أمس في البنوك العاملة بالسوق المصرية ليفقد سعر صرف الدولار ما بين 2 و 3 قروش جديدة.

وبحسب البنوك انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم في بنكي (الأهلي المصري / بنك مصر) ، ليسجل في كلا البنكين مستوى سعر 15.94 جنيه للشراء، و16.04 للبيع، في حين سجل في البنك التجاري الدولي مصر 15.91 جنيه للشراء، و16.01 للبيع.


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.95 جنيه للشراء
16.05 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.95 جنيه للشراء 
16.05 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.94 جنيه للشراء 
16.04 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.95 جنيه للشراء .
16.05 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.93 جنيه للشراء
16.03 جنيه للبيع 


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.93 جنيه للشراء 
16.03 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.95 جنيه للشراء .
16.05 جنيه للبيع .

وقال متعاملون إن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تزايد التدفقات بالنقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب بقوة إلى السوق المصرية بعد نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية، ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.

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