فايلر يعيد حساباته مع اقتراب ضم موليكا













يبدو أن الأمر قد اقترب من الحسم بشأن تعاقد الأهلي مع الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واستقر جهاز الكرة بالنادي الأهلي على التحرك بشكل رسمي لحسم تلك الصفقة، من خلال تفويض أمير توفيق بالسفر إلى الكونغو خلال الأيام.





في حال نجح الأهلي في التعاقد مع موليكا سيكون ذلك ضد أحلام وطموحات المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار إلى صفوف الاتفاق السعودى، والسنغالي أليو بادجي، والأنجولى جيرالدو.





إذ أنه يهدد استقرار الثلاثي بعدما أبدى رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه لفكرة استمرار أزارو، ولديه بعض الملاحظات على بادجي، كما ترغب لجنة التخطيط فى رحيل جيرالدو بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته.





ويأتي النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول، ضمن القائمة المحصنة من الرحيل بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه الثنائي خلال مشاركتهما مع الأهلي، إضافة إلى اليو ديانج.





يشار إلى أن فايلر سيقوم بالمفاضلة على رحيل لاعبين اثنين من الثلاثى حتى تصبح قائمة الأجانب تضم 5 عناصر، خلال الفترة المقبلة.



